Komentáre pod petíciou o letisku Sliač

"Tu žijem a považujem to za násilie voči obyvateľom regiónu." Toto jeden z komentárov pod petíciou Za zastavenie plánovanej rekonštrukcie letiska Sliač na vojenské účely a za jeho využívanie na civilné a nákladné lety.

Petícia postupuje, aj keď súčasná prestavba letiska zastihla obyvateľov v jeho okolí už príliš unavených a rezignovaných.

Želala by som si, aby sme prekonali rozumnosť, ktorú nám podsúvajú iní. Aby sme nebrali do úvahy dôvody, ktoré sú nám cudzie, aby sme neboli vlečení okolnosťami a rozhodnutiami bez nás. Želala by som si, aby sme sa dokázali dotknúť svojich vnútorných hodnôt a vzdali úctu sebe samým.

Každý jeden hlas pod petíciou posmelí ďalších. Až si nakoniec vytvoríme svoju vlastnú silu, o ktorú sa budeme môcť kedykoľvek oprieť. Budeme to skutočne my, kto bude rozhodovať o svojich veciach.

Komentáre pod petíciou.

- Nechcem aby nám nad hlavami lietali stíhačky,….

- Výborná poloha pre komerčnú dopravu

- Nechcem, aby letisko slúžilo americkým vojskám a aby sa stal Sliač potencionálnym cieľom raketového útoku v prípade voj. konfliktu.

- Rozvoj civilného letiska v súlade s environmentalnymi opatreniami je riešenie budúcnosti.

- Podpisujem, lebo s textom petície súhlasím a NESÚHLASÍM s tým, aby letisko Sliač bolo vojenským letiskom. V tomto štáte sa začali pchať peniaze nesprávnym spôsobom do sfér, ktoré pre rozvoj spoločenstva ľudí nie sú prospešné, nie je prospešné zbrojenie a znásobovanie širokospektrálnej nenávisti voči bratom Rusom, hľadáte nepriateľa tam, kde nikdy nebol a hanobíte toho, kto Vám vôbec stratou svojho života umožnil žiť v mieri, neviete čo činíte. Treba zachovať letisko Sliač pre rozvoj osobných a nákladných letov a vojenské hračky si dajte niekam inam, na Slovensku je dosť takých okrajových zón, kde ľudí nebudete rušiť, kde nie je také husté osídlenie, ako v oblasti ZV-BB.

- Je to dobrá myslienka.

- Umiestnenie vojenského letiska medzi dvomi okresnými mestami a mestom Sliač, priľahlými obcami je nevhodné vrámci urbanistického, bezpečnostného a zdraviu prospešného stavu a rozvoju danej oblasti.

- Hluk vojenského letiska je neprijateľný.

- Neviem si predstaviť, že zase budú nad naším prekrásnym mestom lietať cudzie bojové lietadlá.

- Chcem aby ostalo civilné letisko nakoľko umožňuje ľuďom cestovanie s dobrou dostupnosťou na letisko

- Podpisujem lebo bývam na Kováčovej a vadí mi hluk a splodiny stíhačiek, ktoré sa otáčajú nad našou obcou.

- Neželám si tu prítomnosť amerických vojsk.

- Podpisujem, lebo ten hluk vo Vlkanovej a okolí je neznesiteľný!

- Podpisujem, lebo žijem na Sliači a viem aké hlučné sú aj terajšie stíhačky, a tiež ako sa nič nerieši s hlukom a spádom škodlivín z týchto lietadiel, nedodržujú sa letové hodiny ... A tiež sa stotožňujem s tým, že vojenské letisko v kúpeľnom mestečku nemá byť.

- Využívanie letiska na civilné lety je pre kraj osožnejšie.

- Bývam priamo pri letisku a viem, ako nás ničí hluk stíhačiek, ako sa deti strhávajú zo sna a ako zvuk rozvibruje naše telá. Toto nie je zdravé a ani vhodné pre kľudný život

- Podpisujem, lebo mi záleží na osude nášho regiónu a krajiny.

- Nechceme mať vojensku zakladnu pod oknami. Pristávacia dráha nám ide rovno ponad bytový dom čo by aj pre nás znamenalo zníženie komfortu bývania.

- Využívame letisko na lety do letných letovísk.

- Podpisujem, pretoze som zažil hluk lietadiel, ked tam boli este ruské vojská.

- Nesúhlasím aby si americká armáda vybudovala na letisku Sliač dalsiu vojenskú základňu.

- Chcem aby to bolo civilné letisko je to kúpeľne mesto

- Absolútny nesúhlas s vojenským využívaním letiska pre cudzie vojenské záujmy.

- Pochadzam z Banskej Bystrici a je to totálna drzosť, že letisko Sliač by nemalo byt pre verejnost, ale pre Američanov ako vojenské letisko. Veľa ľudí z regiónu využívali letisko na. chartové lety na dovolenku. Pre veľa ľudí sú letiská ako Bratislava, Kosice alebo Vieden príliž ďaleko.

- Chcela by som civilné letisko a rozvoj v tejto oblasti.

- Využívame letisko každé leto, každý rok boli služby rozšírené, letisko zveĺadené. Nevyužiť ho, by bolo plytvanie našich spoločných peňazí.

- Civilné letectvo má budúcnosť.

- Podpisujem aby sa to už konečne zmenilo.

- Vojenské letisko do obývaných oblastí nepatrí.

