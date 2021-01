Banskobystrický kultúrny bod zlomu

Kultúra predpokladá slobodný výber, tvorbu, komunikáciu a slobodnú spoločnosť. Pochopila Banská Bystrica, mesto uchádzajúce sa o titul Európske hlavné mesto kultúry – EHMK 2026 zmysel tohto podujatia?

Projekt EHMK je vlajkovou kultúrnou iniciatívou EÚ s vyše 35 ročnou tradíciou. Za jej bohatým financovaním, ktoré prinesie mestu 20 až 30 miliónov Eur, je potrebné vidieť aj zodpovedajúci prínos pre spoločnosť tohto mesta, ale aj jeho širokého okolia.

V Banskej Bystrici by sme mohli zrekonštruovať chátrajúci Dom kultúry, Medený hámor, ... Keď Košice hostili titul EHMK 2013, do infraštruktúry išli štyri pätiny celkových finančných prostriedkov, ktoré zabezpečili pokračovanie rozvíjania kultúry aj po skončení projektu.

Získanie titulu EHMK znamená rok nabitý kultúrnymi akciami a spoločenským životom. Sú to možnosti zamyslieť sa nad rôznymi pohľadmi na seba a svet okolo, získať plastickejší pohľad a ochotu zapájať sa do spoločenského, ale aj politického života aktívnejšie.

Tu sa blížime k podstate prínosu projektu a k porozumeniu prečo je Európska únia ochotná tak štedro financovať to, čo by niekto mohol nazval „hrami a zábavou“.

Rozprúdenie spoločenského života, komunikácia a kreativita rozbíja stereotypy, malosť, pokrytectvo, strach vyjadriť sa otvorene a vyhýbanie sa konfrontáciám s tými, ktorí majú moc. Na všetkých úrovniach, v rodine, komunite, meste, štáte, ... Kultúra je komunikácia a práve tá nás robí slobodnými a zodpovednými zároveň.

Projekt zahŕňa šesťročné obdobie, ktoré umožňuje organizovať prípravu, zostavenie konceptu a kultúrnych podujatí so zapájaním širokej verejnosti. Vytvárajú sa tak vzťahy i mestské komunity, ktoré garantujú udržateľnú komunikáciu aj po skončení projektu.

Kandidatúru na titul EHMK 2026 podalo viacero slovenských miest.

Vynikajúco sa rozbehla Nitra. Vo svojej komunikačnej kampani vytvorenej špičkovými odborníkmi veľmi výstižne hovorí o kultúrnom bode zlomu. A presne to aj robí. Už v januári 2020 začala kontaktovať mestá, ktoré získali titul EHMK a zbierať ich skúsenosti. Výsledkom bola široká komunikácia s verejnosťou, odborníkmi, organizáciami, inštitúciami, okolitými obcami, ... Projektový tím zložený z 8-ich členov sa už od marca stretáva s pracovnými skupinami, ktoré dokopy zahŕňajú 100 ľudí.

Podobne Trnava pochopila kritériá a príležitosť vytvoriť pre svojich obyvateľov slobodný priestor na kreativitu, zkultúrňovanie vzťahov a zapájanie neaktívnych obyvateľov. Na jej webových stránkach upozornila na koncepciu víťaznej kandidatúry nemeckého mesta Chemnitz, ktorá chce: „Povzbudiť neviditeľný tichý stred spoločnosti.“ Nechýbajú odkazy na participatívne stretnutia a zapájanie širokej kultúrnej obce.

Aj Trenčín spomína prácu stovky občanov, umelcov, kreatívcov a odborníkov. Vyvolaný záujem vidno aj v počte fanúšikov facebookovej skupiny. V manifeste vyzýva k zvedavosti, objavovaniu, kreativite, k sebavedomiu, ambíciám, k zapájaniu sa a nápomocnosti.

Taktiež Hlohovec sa prezentuje oslovenými 270-timi ľuďmi a organizáciami zapojenými do príprav kandidatúry. Podobne aj iné mestá a ich mestské úrady deklarujú snahu komunikovať a pozývať do spolupráce širokú odbornú, umeleckú a laickú verejnosť. Pretože kultúra to je slobodná komunikácia, slobodní ľudia, vzťahy a slobodná spoločnosť.

Uchádzanie sa Banskej Bystrice o titul EHMK 2026 je rébusom. Žiadne stretnutia s verejnosťou, žiadne bližšie informácie, dokonca ani keď si ich vyžiadali významní miestni umelci.

Chrasť - na podstavci bývalej sochy Lenina.

Jedna z poslankýň MsZ sa len nedávno na sociálnych sieťach vyjadrila, že Komisia kultúry v BB nemá o príprave na kandidatúru žiadne bližšie informácie. Potvrdila to aj podpredsedníčka tejto komisie.

Taktiež banskobystrický Bid Book, dokument, ktorý popisuje koncept a témy kandidatúry je na rozdiel od iných miest neverejný.

Len pred pár dňami bol zverejnený organizačný tím zložený zo 47 členov, ktorí sú rozdelení do 6-tich hierarchických skupín. Zoznam mien zverejnený na sociálnych sieťach pobúril nielen umeleckú verejnosť. V najvyššom orgáne, v dozornej rade sú štyria členovia, z toho dvaja aktívni politici za SMER-SD. Tretí vstúpil do regionálnej politiky ako síce nezávislý kandidát, avšak podporoval kandidatúru súčasného primátora.

Špekačka na podstavci niekdajšej sochy Lenina.

Informácia o zapojení sa mesta do kandidatúry na EHMK 2026 sa objavila medzi aktualitami na oficiálnych webových stránkach mesta len 2. novembra minulého roku. V krátkej správe bola spomenutá pracovná skupina zložená zo zamestnancov Mestského úradu BB, BBSK, Akadémie umení, Univerzity UMB a ďalších externých odborníkov, ktorí ako bolo uvedené, už niekoľko mesiacov intenzívne pracovali.

V tom čase v Nitre už celá verejnosť vyše 9 mesiacov žila intenzívnymi prípravami.

Mesto vyzvalo Bystričanov, aby využili zásobník nápadov a zapojili sa svojimi postrehmi, nápadmi, alebo aj vlastnými projektmi. Podľa vyjadrenia minimálne dvoch významných umelcov MsÚ im poslal aj mailovú výzvu s formulárom, avšak na ich otázky už neodpovedal.

V Banskej Bystrici je bod zlomu, alebo kultúrna revolúcia zrejme v nedohľadne. Otázkou je, či náš pevný hrad - MsÚ nepochopil aké kritériá má spĺňať kandidatúra na titul EHMK, alebo sa len tak tvári a úmyselne ohrozuje nielen túto kandidatúru, ale celkový rozvoj mesta.

Podstavec pod niekdajšou sochou Lenina v Banskej Bystrici..

Otázka samozrejme nie je smerovaná tým, ktorí už dlhodobo kritizujú neochotu MsÚ vstúpiť do komunikácie, participačných procesov a vytvárať aktívnu slobodnú spoločnosť. Otázkou nechcem sklamať, pobúriť, možno rozosmiať tých, ktorí už dávno rezignovali na tieto snahy a spoluprácu s MsÚ.

Otázka je určená tým, ktorí stále podceňujú kritické hlasy zdola, obrovskú mlčiacu väčšinu, ale tiež význam väčšej konkurencie. Medzi nimi sú aj 47-mi členovia dvoch rád, dozornej a programovej, konzultanti dvoch úrovní, hlavní a iba konzultanti, členovia projektového manažmentu s koordinátorom projektu, teda tí, ktorí sa podpisujú pod kandidatúru Banskej Bystrice na titul EHMK 2026.