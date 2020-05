Ako na participatívny rozpočet v Banskej Bystrici.

Čo by sa malo zmeniť a to nielen v banskobystrickom partirozpočte je komunikácia a ešte raz komunikácia. Ako na to? Keďže na podobe banskobystrického participatívneho rozpočtu sa práve pracuje, pridávam môj návrh.

Mestské úrady na Slovensku sa pri organizovaní participatívnych rozpočtov spoliehajú viacej na svojich zamestnancov, ako na dobrovoľníkov. Hovorí to aj o záujme pracovníkov úradov a výsledky sú samozrejme poznať. Predsa len pre Banskú Bystricu navrhujem odvážnejšie vytvoriť priestor pre dobrovoľníkov, ktorí rozprúdia komunikáciu a prepoja Mestský úrad s obyvateľmi. Podobne ako je to v západných štátoch s intenzívnou občianskou komunikáciou.

Aby si partirozpočet získal dôveru, musí presvedčiť, že financie sú určené bežným obyvateľom, nie na prezentáciu a zviditeľňovanie sa predkladateľov. Na druhej strane musí zaručiť mestskému úradu, že financie a práca navyše prinesie efekt. Tu si treba jasne povedať, že cieľom nie sú výsledné projekty, teda suplovanie výdavkov na materiálny rozvoj mesta, ale aktívnejší občania a dôvera medzi Mestským úradom a obyvateľmi mesta.

Vychádzajúc z týchto cieľov pridávam do diskusie o banskobystrickom partirozpočte svoju verziu.

Mestský úrad okrem poskytnutia financií bude dohliadať na dodržiavanie štatútu, zabezpečovať základnú organizáciu, kontrolu a poskytovať potrebnú reklamu, priestory, facilitátorov,... V prípade projektov, ktoré nebudú spĺňať určené formálne podmienky a realizovateľnosť, bude komunikovať s „delegátmi“, ktorí sa pokúsia upraviť projekty tak, aby boli akceptované aj Mestským úradom aj komunitami pre ktoré sú určené.

Delegátom sa môže stať každý minimálne 15 ročný dobrovoľník s nejakým kontaktom na niektorú mestskú časť, ktorý podpíše, že sa oboznámil s pravidlami. Delegátom nemôže byť zamestnanec mestského úradu, avšak delegátom môže byť každý volený predstaviteľ mesta, ako poslanec MsZ, člen výboru mestskej časti, alebo člen občianskej rady.

Teoreticky MsÚ deleguje použitie financií obyvateľom mesta. Preto navrhujem tých najaktívnejších nazývať „delegáti“. Budú to dobrovoľnícky delegáti MsÚ, ktorí zabezpečia jeho kontakt s obyvateľmi.

Delegáti budú šíriť partirozpočet medzi ľudí, zhromažďovať návrhy projektov a zároveň vyhľadávať a motivovať potenciálnych delegátov. Každý delegát bude mať povinnosť zorganizovať minimálne 2 stretnutia v komunitách, z toho jedno v marginalizovanej, alebo v doposiaľ neaktívnej komunite a preukázať ich podpismi s minimálne stanoveným počtom zúčastnených.

Každý projekt bude podložený stretnutím delegáta s komunitou, pričom predkladateľmi projektov budú komunity a nie jednotlivci.

Následne budú delegáti o projektoch diskutovať na svojich stretnutiach - Fórach a budú mať všetky práva rozhodovať, upravovať aj vylučovať projekty. Svoje rozhodnutia budú musieť vysvetliť a zverejniť. Fóra budú verejné a budú na ne povinne pozývaní ľudia z príslušných komunít. Všetci budú mať právo diskutovať, ale hlasovať budú môcť iba delegáti, ktorí pripravia projekty do verejného hlasovania.

Fóra sa môžu tvorili pri jednotlivých občianskych radách, ktoré budú spolupracovať s MsÚ a budú pomáhať s organizáciou stretnutí. Môžu mať právo rozhodnúť o maximálnej sume na jeden projekt, alebo o percentách z deliberácie a podobne. Fórum sa bude môcť vytvoriť s minimálne piatimi delegátmi. Ďalšie fórum s minimálne 9-timi delegátmi sa bude môcť vytvoriť pre tematické skupiny (šport, kultúra, mládež,...). V ňom sa budú tvoriť projekty s vyššou finančnou dotáciou a dohliadať nad procesom bude priamo MsÚ.

Druhý variant môže obísť občianske rady. Budú sa tvoriť fóra pre jednotlivé mestské časti s rovnakými pravidlami a tematické fórum/fóra. Nad všetkými bude dohliadať MsÚ.

Každý, kto bude chcieť podať návrh projektu sa bude musieť vzdať autorstva a buď odovzdá svoj návrh príslušnej občianskej rade, fóru, MsÚ, alebo priamo konkrétnemu delegátovi. Ak sa rozhodne stať delegátom, bude musieť zorganizovať stretnutie v komunite, ktorej sa projekt týka, plus ďalšie stretnutie v inej komunite.

Na jednom stretnutí sa môže vytvoriť viacero projektov, alebo ani jeden. Delegáti by nemali povinnosť priniesť do fóra projekt. Ich povinnosťou bude len organizovať stretnutia, vysvetliť ako participatívny rozpočet funguje a pýtať sa na potreby danej komunity s cieľom pomôcť vytvoriť si predstavu o projekte, prípadne priviesť do fóra nových delegátov. Jeho následný kontakt s touto komunitou a jej najaktívnejšími členmi už vyplynie z praktickej potreby premyslieť, upraviť a napísať projekt.

Ďalšou povinnosťou delegáta bude aktívna účasť na fórach. Navrhujem najmenej dve stretnutia. Na prvom sa delegáti oboznámia s projektmi, nájdu sporné body, urobia prípadné zmeny a posunú projekty na kontrolu MsÚ. Následne sa bude diskutovať o úpravách v komunitách a na druhom fóre, kde sa projekty definitívne pripravia na hlasovanie.

Delegáti sa nebudú zviditeľňovať tajuplnou diplomaciou a kolaboráciou s mocnými, ale cez komunikáciu a organizačnú prácu s ľuďmi. Je to zásadný rozdiel a skutočne nutná zmena. Veľa bude záležať od osobnosti jednotlivých delegátov, či dokážu ľudí motivovať k aktívnejšiemu prístupu k svojim komunitám a mestu.

Ak si predstavíme, že možný nedostatok delegátov na začiatku môžu zachrániť mestskí poslanci, prípadne členovia občianskych rád, tak takýto projekt nie je utópiou a Banská Bystrica má naň svoj potenciál. Predpokladám, že vzhľadom na širokú komunikáciu budú pekné výsledky už po prvom ročníku. Záleží len na záujme pracovníkov Mestského úradu a poslancov.